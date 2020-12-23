В Україні змінюються правила отримання державної допомоги на оплату комунальних послуг

Зокрема, з 2021 року громадян перевірятимуть відразу після того, як вони подадуть заяву на оформлення субсидії. Якщо виявляться "нестикування", то гроші доведеться повернути, пише "Обозреватель".

Так, допомогу можуть відібрати, якщо одержувач має:

- будинок площею від 200 кв. м або квартиру від 120 кв. м;

- машину випуску до 5 років;

- або якщо здійснив покупку на суму від 50 тис. грн;

- а також останнім часом не платив ЄСВ і не перебував на обліку в центрі зайнятості.

Варто відзначити, що посилення правил, можливо, пов'язано з тим, що в 2021 році на субсидії в бюджеті закладено менше коштів, ніж в 2020-му (36,6 млрд грн., що майже на 400 млн менше). І щоб грошей вистачило на всіх, влада почне ретельніше контролювати одержувачів допомоги і відсівати порушників.

При цьому, як ми раніше повідомляли, Кабмін розширив список тих, хто має право на субсидію.

Зокрема, надано можливість отримувати допомогу сім'ям, які офіційно працюють за кордоном (у країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення), або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також право на субсидію надано тим українцям, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги - в тому числі, і шляхом спадкування.

Крім того, отримувати субсидії зможуть люди без офіційних доходів, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зараз вони також можуть отримати субсидію, однак тільки за рішенням комісії.

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