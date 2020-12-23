В Украине меняются правила получения государственной помощи на оплату коммунальных услуг

В частности, с 2021 года граждан будут проверять сразу после того, как они подадут заявление на оформление субсидии. Если обнаружатся "несостыковки", то деньги придется вернуть, пишет "Обозреватель".

Так, помощь могут отобрать, если получатель имеет:

- дом площадью от 200 кв. м или квартиру от 120 кв. м;

- машину выпуска до 5 лет;

- или если совершил покупку на сумму от 50 тыс. грн;

- а также в последнее время не платил ЕСВ и не состоял на учете в Центре занятости.

Стоит отметить, что ужесточение правил, возможно, связано с тем, что в 2021 году на субсидии в бюджете заложено меньше средств, чем в 2020-м (36,6 млрд грн., что почти на 400 млн меньше). И чтобы денег хватило на всех, власти начнут тщательнее контролировать получателей помощи и отсеивать нарушителей.

При этом, как мы ранее сообщали, Кабмин расширил список тех, кто имеет право на субсидию.

В частности, предоставлена ​​возможность получать помощь семьям, у которых есть официально работающие за рубежом (в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении), либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также право на субсидию предоставлено тем украинцам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи - в том числе, и путем наследования.

Кроме того, получать субсидии смогут люди без официальных доходов, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сейчас они также могут получить субсидию, однако только по решению комиссии.

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Также Politeka писала, что новые зарплаты обернутся ударом, субсидии резко сократят: "повышение минималки также затронет...".