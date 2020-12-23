А в цьому щось є!

Співачка Оля Полякова - майстер з епатажу - приголомшила публіку новим образом і пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала відразу в двох амплуа, що кардинально відрізняються, але з однією незамінною деталлю.

Так, спочатку томна Ольга, з яскравим макіяжем, показала крупним планом глибоке декольте, підкоривши своєю загадковістю і жіночим шармом. Зірка з рожевими локонами здивувала своїм перевтіленням.

"Ну що, пупсики... Я сьогодні ось така - ніжна мадама...", - каже співачка, пославши в кінці повітряний поцілунок.

На наступних кадрах Полякову ніби підмінили - від романтики та "лампового" антуражу не залишилося й сліду, дівчина постала в брутальному вигляді і відразу приголомшила публіку. Співачка небезпечно нахилилася, повернувшись до камери апетитними сідницями і почавши крутити ними під музику. На ній було" тісне " міні зі спокусливим вирізом на грудях. Від такої краси можна позбутися розуму.

Потім Ольга зухвало продефілювала, змахуючи волоссям, і високо задерла ніжку в дверному отворі.

Раніше ми повідомляли, Полякова заінтригувала публіку новорічним фільмом "Зірки за обміном», в якому знялася в головній ролі разом зі співаком Михайлом Хомою (DZIDZIO).

За сюжетом, Оля з Михайлом повинні "ненавмисно" помінятися тілами. Звичайно, подібні історії світовий кінаторграф вже бачив, і не мало, однак, у виконанні епатажної Полякової ще жодного разу. Публіку вже в передчутті незабутнього видовища.

"Як же я таке люблю», " Будемо дивитися тільки заради Олі🔥"; "Ну блін, народ, кому не цікаво просто можна не дивитися. Шо за люди! Оля, жги!", "Хоч не з Винником)", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що безсоромна Оля Полякова показала справжню пристрасть в червоному, фото розбурхує:"добре, що труселя змінила".

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