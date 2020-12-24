Відома модель Інна Горячковська показала себе і своїх друзів

На фото красуня позує в червоному халаті з декольте. Інна доповнила образ прозорим бюстгальтером, який можна помітити. Дівчина тримала в руках двох цуценят, а сама закрила очі від задоволення. Модель стояла біля новорічної ялинки, швидше за все, у себе вдома. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Собака друг людини", - написала зірка.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "які маленькі"," мабуть, прекрасно"," Класні вушка"," який гарний щеня"," приголомшлива краса"," така присоска для цуценят лол"," та звідки такі дівчата то беруться", "дуже красива спокуслива леді, фантастичний вигляд, цілу", " милі цуценята! Ах так, і дві собачки теж", "Ти моє серце і міцне щастя", "Вау, яка мила мишка", "мені потрібно бути однією з тих маленьких собак".

Ми писали, що відома українська модель Інна Горячковська показала себе після успішного завершення роботи у відкритому вбранні.

Для зйомок Горячковська одягла чорну блузку з напівпрозорими рукавами і глибоким декольте, яке дозволило їй продемонструвати своє «багатство» у всій його красі.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром влаштувала танець пристрасті, обтягнувши бюст мотузочками

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром показала пружний подарунок на Новий Рік, декольте на межі

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром розстебнула халатик і пішла у відрив з пухнастим другом



