Відома модель Інна Горячковська показала себе і своїх друзів
На фото красуня позує в червоному халаті з декольте. Інна доповнила образ прозорим бюстгальтером, який можна помітити. Дівчина тримала в руках двох цуценят, а сама закрила очі від задоволення. Модель стояла біля новорічної ялинки, швидше за все, у себе вдома. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Собака друг людини", - написала зірка.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Прекрасно", "які маленькі"," мабуть, прекрасно"," Класні вушка"," який гарний щеня"," приголомшлива краса"," така присоска для цуценят лол"," та звідки такі дівчата то беруться", "дуже красива спокуслива леді, фантастичний вигляд, цілу", " милі цуценята! Ах так, і дві собачки теж", "Ти моє серце і міцне щастя", "Вау, яка мила мишка", "мені потрібно бути однією з тих маленьких собак".
Ми писали, що відома українська модель Інна Горячковська показала себе після успішного завершення роботи у відкритому вбранні.
Для зйомок Горячковська одягла чорну блузку з напівпрозорими рукавами і глибоким декольте, яке дозволило їй продемонструвати своє «багатство» у всій його красі.
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