Перші випадки пташиного грипу виявили в Україні

Вірус, який прокотився хвилею вже по 13 країнам Європи, дістався і до нас. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

"На превеликий жаль, хвиля "пташиного грипу", яка котиться по Європі, де він виявлений в 13 країнах ЄС, дійшла і до України. На початку місяця цю хворобу виявили в Миколаївській області... сьогодні з самого ранку надійшла інформація про можливе захворювання птиці на півночі Київської області", - йдеться в повідомленні.

За її словами, це вже позначається на поставках курятини з України, обмеження ввели Саудівська Аравія, Молдова, Ізраїль і ОАЕ. При цьому імпорту з заражених регіонів країни уникають, подібно Гонконгу, Білорусі та Казахстану.

Зовсім відмовилися від поставок української курки Євросоюз, Сінгапур, Марокко, Туніс і Японія.

Як повідомлялося, сотні трупів свійської птиці (440 — курей, 23 — індиків) були виявлені 23 грудня в Київській області на узбіччі автодороги на відстані близько 1 км від С.Леонівка (Іванківський район) в напрямку с. Коблиця (Бородянський район).

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 24 грудня встановлено діагноз грип птиці.

Пташиний грип викликається штамами грипу типу А, які зазвичай вражають тільки диких і домашніх птахів (і іноді свиней). Інфекції, що викликаються цими штамами, недавно були діагностовані у людей. Передача вірусу від людини до людини обмежена, більшість випадків зараження викликані тваринами, як правило, домашньою птицею.

Відзначимо також, що в Україні зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Протягом 14-20 грудня захворіли понад 170 тисяч осіб, більшість з яких діти. Станом на зараз показник захворюваності на сезонні хвороби більше на 9,8% ніж минулого року в аналогічний період, повідомляють у МОЗ.

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