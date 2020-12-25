Первые случаи птичьего гриппа обнаружили в Украине
Вирус, который прокатился волной уже по 13 странам Европы, добрался и к нам. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
"К большому сожалению, волна "птичьего гриппа", которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области", - говорится в сообщении.
По ее словам, это уже сказывается на поставках курятины из Украины, ограничения ввели Саудовская Аравия, Молдова, Израиль и ОАЭ. При этом импорта из зараженных регионов страны избегают, подобно Гонконгу, Беларуси и Казахстана.
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Как сообщалось, сотни трупов домашней птицы (440 — кур, 23 — индюков) были обнаружены 23 декабря в Киевской области на обочине автодороги на расстоянии около 1 км от с.Леоновка (Иванковский район) в направлении с.Коблица (Бородянский район).
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 24 декабря установлен диагноз грипп птицы.
Напомним, что птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней). Инфекции, вызываемые этими штаммами, недавно были диагностированы у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.
Отметим также, что в Украине растет количество больных гриппом и ОРВИ. В течение 14-20 декабря заболели более 170 тысяч человек, большинство из которых дети. По состоянию на сейчас показатель заболеваемости на сезонные болезни больше на 9,8% чем в прошлом году в аналогичный период, сообщают в Минздраве.
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