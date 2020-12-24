Что не так...

В Минздраве признались, что в Украине сложилась непростая ситуация

В частности, Украина имеет ограниченные возможности для хранения вакцин от коронавируса. Учитывая это в неделю смогут принимать лишьь до 300 тысяч доз прививок, которые должны храниться при температуре -70 градусов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 декабря "РБК-Украина".

Украина способна обеспечить специальные условия хранения вакцин только одного-двух производителей, говорит глава Минздрава, признавая, что есть проблемы.

"У одного — минус 70 градусов (норма хранения вакцины. — Ред.). В другого — минус 20 градусов. Другие дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов — у нас действительно ограниченные возможности, чтобы найти холодильные мощности. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю", — заявил Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 24 декабря, в Украине официально подтверждено 1 001 132 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 490 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 395 человек (+223 за сутки), а 631 435 пациентов (+15 775 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.