Врач, обнаруживший вирус Эбола, предупредил о новых угрозах для человечества после Covid-19

Жан-Жак Муйембе Тамфум, который работал в команде ученых, расследовавших первую известную вспышку вируса Эбола, предупредил о новой опасности.

В беседе с CNN он предупредил, что в будущем человечеству угрожает еще больше пандемий - более смертоносных, чем Covid-19.

"Сейчас мы живем в мире, где будут появляться новые патогены, угрожающие человечеству. Если вы вторгаетесь в лес, вы меняете экологию. Насекомые и крысы покинут это место и придут в деревни. Так и происходит передача вирусов. Да, я думаю, что будущие пандемии могут быть более смертоносными, чем Covid-19", - заявил ученый.

В Конго на уличных рынках до сих пор продают мясо крокодилов, шимпанзе и других экзотических животных. Эксперты опасаются, что любое из них может переносить новый опасный вирус, который поразит людей подобно Эбола, Covid-19 или птичьему гриппу H5N1.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 24 декабря, в Украине официально подтверждено 1 001 132 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 490 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 395 человек (+223 за сутки), а 631 435 пациентов (+15 775 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.