Названы сроки, когда эпидемия китайского вируса в Украине начнет сбавлять обороты

Об этом в интервью ТСН рассказал главврач одного из медцентров Львова Тарас Жиравецкий.

Он предположил, что эпидемия китайского вируса может пойти на спад уже в феврале 2021 года.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколировано в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", — озвучил главврач свой прогноз по эпидемии.

Жиравецкий предположил, что третья волна китайского вируса возможна в августе 2021 года, и к тому времени может переболеть 25-30% населения.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался вирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — резюмировал специалист в общении с журналистами.

Также Тарас Жиравецкий в своем Facebook добавил, что китайский вирус исчезнет из повседневной жизни также неожиданно, как и появился, и привел в пример эпидемии гриппов.

"А пока что предлагаю всем не паниковать, а спокойно жить нормальной жизнью и наслаждаться тем что мы имеем здесь и сейчас. Мы на самом деле имеем очень много ценного рядом и только такие времена заставляют нас оценить то что мы не замечаем... Всем сладких снов и оптимизма, верю, что скоро мы забудем об этом как о страшном сне!", - написал главврач в своем личном микроблоге.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 10136 новых случаев заражения.

Жертвами китайского вируса стали 275 человек, а побороть коварную болезнь смогли 15372 человека.

Таким образом, в Украине с начала пандемии зафиксировано 989642 случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.