Телеведуча Леся Нікітюк розбила фантазії відвертим питанням

Як передає Рoliteka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до хлопців з питанням про те, які «кульки» їм більше подобаються.

"Пластика або Натюрель??? Які новорічні кульки воліють зараз хлопці? 2го або 4го розміру??? Дуже цікаво", - написала телеведуча.

Нікітюк опублікувала фото, на якому зображена в спокусливій чорній сукні мін і зі значним декольте. В якому видно її груди. Ефектний образ вона доповнила масивними сережками.

Вона позуємо сидячи на тлі прикрашеної новорічної ялинки в будинку батьків.

"Ох і Леся! Хуліганка!", "Леся! У тебе і так все прекрасно! Ти шикарна!😘 😘 » , «Баба вогонь«,» о, боги, що робиться«,» справа то зовсім не в кульках«, " натюрель. Ти і так бомба куди вже більше",» не в кульках щастя", - пишуть в коментарях вражені користувачі соцмережі.

При цьому багато хто запідозрив, що на одному з фото Никитюк збільшила груди в фоторедакторі. У Мережі спалахнули запеклі суперечки з цього приводу.

Раніше Нікітюк покрасувалася в яскравому образі. Вона блищала в незвичайній сукні насиченого рожевого відтінку з "штучними" грудьми, яскравим макіяжем і безліччю аксесуарів.

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