Телеведущая Леся Никитюк разбередила фантазии откровенным вопросом

Как передает Рoliteka.net, на своей странице в Инстаграм артистка обратилась к парням с вопросом о том, какие «шарики» им больше нравятся.

«Пластика или Натюрель??? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно», - написала телеведущая.

Никитюк опубликовала фото, на котором запечатлена в соблазнительном черном платье мин и с внушительным декольте. В котором видна ее грудь. Эффектный образ она дополнила массивными сережками.

Она позируем сидя на фоне украшенной новогодней елки в доме родителей.

«Ох и Леся! Хулиганка!», «Леся! У тебя и так все прекрасно! Ты шикарная!😘😘», «Баба огонь», «О, боги, что делается», «Дело то совсем не в шариках», «Натюрель. Ты и так бомба куда уже больше», «Не в шариках счастье», - пишут в комментариях.

При этом многие заподозрили, что на одном из фото Никитюк увеличила грудь в фоторедакторе. В Сети вспыхнули горячие споры по этому поводу.

Ранее Никитюк покрасовалась в ярком образе. Она блистала в необычном платье насыщенного розового оттенка с «искусственной» грудью, ярким макияжем и множеством аксессуаров.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".

Как сообщала Politeka, телеведущая Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы: "В этом году...".

Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках, звезда раскрыла детали: "Грабители забрали...".