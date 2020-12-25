Телеведущая Леся Никитюк разбередила фантазии откровенным вопросом
Как передает Рoliteka.net, на своей странице в Инстаграм артистка обратилась к парням с вопросом о том, какие «шарики» им больше нравятся.
«Пластика или Натюрель??? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно», - написала телеведущая.
Никитюк опубликовала фото, на котором запечатлена в соблазнительном черном платье мин и с внушительным декольте. В котором видна ее грудь. Эффектный образ она дополнила массивными сережками.
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Она позируем сидя на фоне украшенной новогодней елки в доме родителей.
«Ох и Леся! Хулиганка!», «Леся! У тебя и так все прекрасно! Ты шикарная!😘😘», «Баба огонь», «О, боги, что делается», «Дело то совсем не в шариках», «Натюрель. Ты и так бомба куда уже больше», «Не в шариках счастье», - пишут в комментариях.
При этом многие заподозрили, что на одном из фото Никитюк увеличила грудь в фоторедакторе. В Сети вспыхнули горячие споры по этому поводу.
Ранее Никитюк покрасовалась в ярком образе. Она блистала в необычном платье насыщенного розового оттенка с «искусственной» грудью, ярким макияжем и множеством аксессуаров.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".
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