Учасниця нового складу легендарної "ВІА Гри" Ксенія Попова похвалилася розкішними подругами, примірявши спокусливі вбрання

Як розповідає Politeka, знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

"Мої улюблені", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографіях красуні позує, одягнувшись в спокусливі наряди й ефектно застигши перед камерою.

"Красуні», «Ваууу, це ж круто, давно таких фотографій не було у ВІА Гри», «вау, бомба», «які кішечки, обожнюю», «які суперові», «дівчатка – ви просто космос", " неймовірна краса. Одна краща за іншу", - пишуть її шанувальники.

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На офіційній сторінці групи в Instagram з'явився знімок красунь. Дівчата були одягнені в білі корсети, які сильно здавили їх принади. Артистки розвалилися на підлозі, в результаті чого їх волосся виявилося скуйовдженим. Кожна з солісток прийняла пікантну позу. Дивитися на нову ВІА Гру-потрійне задоволення.

"Які плани на п'ятницю?",- підписали фото з дівчатами автори аккаунта.

Нагадаємо, що вологі й роздягнені обраниці Костянтина Меладзе расшалілісь не на жарт:"ВІА Гра вже не та".

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