Американська модель Кассандра Сьенега, яка знімалася для чоловічого глянцю Playboy, підкорила витонченою фігурою в облягаючій сукні
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Щасливого Різдва!"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Сьенега позує в сірій облягаючій сукні, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На одному зі знімків модель застигла, задерши при цьому ногу з рукою і демонструючи розкішний погляд.
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"Ох, які очі-підкорюють з першої секунди",» неймовірна сукня«, " така мила. Просто диво", "ти просто зводиш з розуму«," О боже! Ти мій ідеал", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в бікіні показала свої пишні обсяги
Кассандра позувала в маленькому купальнику, який обтягнув пишні форми, натягнувшись бретельками на плечах. Кокетка стиснула груди з боків, і в результаті та ледь не вивалилася з ліфчика.
Не тільки пишний бюст, але і пружний живіт притягували погляд. Тонка талія з округлими стегнами створювали гарний вигин-чудовий вигляд.
Нагадавши, розкута Кассандра Сьенега з Playboy в крихітному бікіні віддалася сонцю на яхті.
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з Playboy в мініатюрному бікіні вирішила нічого не ховати.