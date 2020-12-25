Американська модель Кассандра Сьенега, яка знімалася для чоловічого глянцю Playboy, підкорила витонченою фігурою в облягаючій сукні

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Щасливого Різдва!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Сьенега позує в сірій облягаючій сукні, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На одному зі знімків модель застигла, задерши при цьому ногу з рукою і демонструючи розкішний погляд.

"Ох, які очі-підкорюють з першої секунди",» неймовірна сукня«, " така мила. Просто диво", "ти просто зводиш з розуму«," О боже! Ти мій ідеал", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в бікіні показала свої пишні обсяги

Кассандра позувала в маленькому купальнику, який обтягнув пишні форми, натягнувшись бретельками на плечах. Кокетка стиснула груди з боків, і в результаті та ледь не вивалилася з ліфчика.

Не тільки пишний бюст, але і пружний живіт притягували погляд. Тонка талія з округлими стегнами створювали гарний вигин-чудовий вигляд.

Нагадавши, розкута Кассандра Сьенега з Playboy в крихітному бікіні віддалася сонцю на яхті.

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з Playboy в мініатюрному бікіні вирішила нічого не ховати.