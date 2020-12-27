Модель показала себе у всій красі

Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, доводить до запаморочення своїми об'ємами в купальнику

Зірка продемонструвала вигини у вузькому купальнику, пише Politeka.net. Модель підкорила формами, які заслуговують тільки приємних відгуків.

Красуня позувала на тлі моря на балконі. Квітко стояла в купальнику, що обтягнув її розкішні форми, а також оголив, завдяки крою, пружні сідниці.

Зірка підкреслила тонку талію, яка показалася в пікантних вирізах купального вбрання.

Великі груди визирали з-під тканини. Декольте дозволило розглянути їх в найвигіднішому ракурсі.

Зірка завершила образ блискучими прикрасами.

Настя зробила красиву зачіску, що складається з хвилястих локонів, а також зробила гарний макіяж.

За кілька годин пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік чарівної леді.

"Ох, і Настя!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла ніжний топік з оксамитової тканини, у вирізі якого оголилися розкішні принади. Відвертий наряд обтягнув неймовірні форми, гіпнотизуючі погляди.

Пікантне декольте було дуже до речі і неймовірно інтригуючим.

Модель зробила високий хвостик, вона посміхалася і відвела погляд убік.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко постала в короткому білому топі й чорних брюках. Зірка оголила живіт і підкреслила лінію стегон, які і стали причиною обговорень серед користувачів Instagram. Багатьох дивувало, що красуня відмовляється худнути, проте навіщо їй це, адже у неї маса фанатів.

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