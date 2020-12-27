Модель показала себя во всей красе

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, кружит голову своими объемами в купальнике

Звезда продемонстрировала изгибы в узком купальнике, пишет Politeka.net. Модель покорила формами, которые заслуживают только приятных отзывов.

Красотка позировала на фоне моря на балконе. Квитко стояла в купальнике, обтянувшем ее роскошные формы, а также оголил, благодаря крою, упругие ягодицы.

Звезда подчеркнула тонкую талию, которая показалась в пикантных вырезах купального наряда.

Большая грудь выглядывала из-под ткани. Декольте позволило рассмотреть ее в самом выгодном ракурсе.

Звезда завершила образ сверкающими украшениями.

Настя сделала красивую прическу, состоящую из волнистых локонов, а также сделала красивый макияж.

За несколько часов пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону обворожительной леди.

"Ох, и Настя!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела нежный топик из бархатной ткани, в вырезе которого оголились роскошные прелести. Откровенный наряд обтянул невероятные формы, гипнотизирующие взгляды.

Пикантное декольте было очень кстати и невероятно интригующим.

Модель сделала высокий хвостик, она улыбалась и отвела взгляд в сторону.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко предстала в коротком белом топе и черных брюках. Звезда оголила живот и подчеркнула линию бедер, которые и стали причиной обсуждений среди пользователей Инстаграм. Многих удивляло, что красотка отказывается худеть, однако зачем ей это, ведь у нее масса фанатов.

Напомним, русская Кардашьян еле удержала свои сочные "бомбочки" в приспущенном платье

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