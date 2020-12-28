Тіна Кароль, Оля Полякова, Ані Лорак та інші зірки показали, як зустрічають новорічні свята в колі сім'ї

На першому фото здалася Тіна Кароль. Красуня присіла біля новорічної ялинки, а поруч можна побачити сина Веніаміна. Хлопчик в руках тримає в руках стрічки, а Тіна наряджає сина новорічною мішурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото можна побачити Олю Полякову. Красуня сиділа біля каміна, а поруч можна побачити дочок Алісу і Машу. Малятка розташувалися ближче до новорічної ялинки, а в руках тримали домашніх вихованців.

На третьому кадрі здалася Ані Лорак. Зірка позувала біля ялинки разом з дочкою Сонею. Співачка присіла і тримала дитину за ручку, яка в свою чергу обійняла новорічного оленя.

На четвертому фото поділилася святковим настроєм Надя Дорофєєва. Зірка стояла біля ялинки разом з чоловіком Дантесом. Пара обнялася і посміхалася на фото. Кадр вийшов дуже сімейним і світлим.

На останньому кадрі була Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим. Парочка хвалилася своїм настроєм біля міської ялинки. Катерина притулилася до Юрія і посміхалася, позуючи для фотографії.

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