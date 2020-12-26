Две украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова восхитили походкой от бедра
Звездные красотки в ярких нарядах впечатлили идеальными фигурами, пишет Politeka.net. Настя похвасталась ножками в коротком платье на тонких бретельках.
А Полякова надела интересный комбинезон, который красиво сиял на свету.
У обеих артисток были похожие прически.
В таком виде звезды предстали на видео в "TiK ToK". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
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Оля и Настя продефилировали по коридору так, что от них невозможно было оторвать взгляд.
"Вместе весело шагать", - подписала видео "суперблондинка".
За час пост собрал более 2000 лайков и немного комментариев.
"и теперь только олды вспомнят их рэп батл", "твоя улыбка завораживает я даже смотрела только на неё 👌😍😘💋💋🤗", "Шикарные", "Ну, такое)", "Олд скул)", "Две богини", "Крутые очень", "Люблю вас", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских демонстрирует безупречную красоту вблизи, буквально «раздирая» поклонников хищным взглядом.
Красивый макияж, прическа и длинные серьги - образ получился очень гармоничным.
«Красивая Каменских by me», - коротко говорится в сообщении фотографа Сони Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински», которая стала автором столь красивого фото.
Ранее сообщалось, что Оля Полякова позировала в платье и колготах. Рядом можно увидеть младшую дочь Алису, которая в руках держит кота. Возле нее уже расположилась Маша, у которой удобно устроилась собака. Красотки улыбались, позируя у камина с елкой. Благодаря этому фото получилось семейным и праздничным.
Напомним, Полякова скопировала образ известной певицы-красотки, сходство удивляет
А еще Politeka писала, что Оля Полякова в образе нежной "мадамы" заворожила алыми губами и зоной декольте
Также Politeka сообщала, что эпатажная Полякова решилась на смелый эксперимент с DZIDZIO, сеть кипит