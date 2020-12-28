Тина Кароль, Оля Полякова, Ани Лорак и другие звезды показали, как встречают новогодние праздники в кругу семьи
На первом фото показалась Тина Кароль. Красотка присела у новогодней елки, а рядом можно увидеть сына Вениамина. Мальчик в руках держит в руках ленты, а Тина наряжает сына новогодней мишурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото можно увидеть Олю Полякову. Красотка сидела у камина, а рядом можно увидеть дочерей Алису и Машу. Малышки расположились ближе к новогодней елки, а в руках держали домашних питомцев.
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На третьем кадре показалась Ани Лорак. Звезда позировала у елки вместе с дочерью Соней. Певица присела и держала малышку за ручку, которая в свою очередь обняла новогоднего оленя.
На четвертом фото поделилась праздничным настроением Надя Дорофеева. Звезда стояла у елки вместе с мужем Дантесом. Пара обнялась и улыбалась на фото. Кадр получился очень семейным и светлым.
На последнем кадре была Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым. Парочка хвасталась своим настроением у городской елки. Екатерина прижалась к Юрию и улыбалась, позируя для фотографии.
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