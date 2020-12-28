Співачка Ані Лорак сколихнула мережу несподіваним кадром - публіка в захваті

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала архівне фото, на якому показала себе ще зовсім маленькою, від сили 2-4 рочки. Дівчинка в теплому костюмчику позувала поруч з новорічною ялинкою.

Поруч з нею на табуреті примостився брат Ігор, ненабагато більше за неї. А позаду - стояв найстарший у родині Сергій, який пізніше загинув під час війни в Афганістані. У Лорак потім з'явився ще один брат Андрій - молодший на 7 років.

"❤️ Новий рік мого дитинства! 😍 Мої братики завжди були моїм захистом. Одна банда, одна сім'я!", - тепло відгукнулася про рідних Кароліна.

Користувачі прийшли в невимовний захват, коментуючи пост співачки:

"Вау! 😍 Яке раритетне фото 🤩"

"Де зараз ваші брати?!" - "старший брат загинув в Афганістані"

"Яке тепле й душевне фото🙏 😍❤️"

"Нічого собі! Ви такі прекрасні. Дякую, що довіряєте нам такі рідкісні та неймовірно цінні моменти❤️"

"Яка принадність! Захисники і кам'яна стіна ❤️ а наша діва така намистинка, маленьке сонечко, лапочка ❤️"

"Ви схожі на старшого, ну дуже схожі 😍"

"Так схожі один на одного ☺"

"Яка ви мила булочка!😍"

Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала натуральною красою, змив косметику і "нахлобучив" рушник на голову, замість зачіски. Знімком поділилися на одній з її фан-сторінок у соцмережі.

"І твоя віра починає окриляти, і чим сильніше і впевненіше ти йдеш вперед, ти з кожним кроком відчуваєш, що чудеса трапляються", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що схудла Лорак максимально відкрила декольте і отримала по заслугах: "припиніть псувати...".

Як повідомляла Politeka, соковита Ані Лорак в міні на екстремальних підборах змусила жінок заздрити:»Діва сяє".