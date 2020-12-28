Певица Ани Лорак всколыхнула Сеть неожиданным кадром - публика в восторге

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала архивное фото, на котором показала себя еще совсем маленькой, от силы 2-4 годика. Девочка в теплом костюмчике позировала рядом с новогодней елкой.

Рядом с ней на табурете примостился брат Игорь, ненамного больше ее. А позади стоял самый старший в семье ребенок - Сергей, который в последствии погиб во время войны в Афганистане. У Лорак позднее появился еще один брат Андрей, младше артистки на 7 лет.

"❤️ Новый год моего детства! 😍 Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!", - тепло отозвалась о родных Каролина.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, комментируя пост певицы:

"Вау! 😍 Какое раритетное фото 🤩"

"Где сейчас Ваши братья?!" - "старший брат погиб в Афганистане"

"Какое тёплое и душевное фото🙏😍❤️"

"Ничего себе! Вы такие прекрасные. Спасибо, что доверяете нам такие редкие и невероятно ценные моменты❤️"

"Какая прелесть! Защитники и каменная стена ❤️ А наша Дива такая бусинка, маленькое солнышко, лапочка ❤️"

"Вы похожи на старшего, ну очень похожи 😍"

"Так похожи друг на друга❣️"

"Какая вы милая булочка!😍"

Ранее мы сообщали, Лорак изумила натуральной красотой, смыв косметику и "нахлобучив" полотенце на голову, вместо прически. Снимком поделились на одной из ее фан-страниц в соцсети.

«И твоя вера начинает окрылять, и чем сильнее и увереннее ты идешь вперед, ты с каждым шагом чувствуешь, что чудеса случаются», - говорится в подписи.

Напомним, что похудевшая Лорак максимально открыла декольте и получила по заслугам: "Прекратите портить...".

Как сообщала Politeka, сочная Ани Лорак в мини на экстремальных каблуках заставила женщин завидовать: «Дива сияет».