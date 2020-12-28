Певица Ани Лорак всколыхнула Сеть неожиданным кадром - публика в восторге
Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала архивное фото, на котором показала себя еще совсем маленькой, от силы 2-4 годика. Девочка в теплом костюмчике позировала рядом с новогодней елкой.
Рядом с ней на табурете примостился брат Игорь, ненамного больше ее. А позади стоял самый старший в семье ребенок - Сергей, который в последствии погиб во время войны в Афганистане. У Лорак позднее появился еще один брат Андрей, младше артистки на 7 лет.
"❤️ Новый год моего детства! 😍 Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!", - тепло отозвалась о родных Каролина.
Пользователи пришли в неописуемый восторг, комментируя пост певицы:
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"Вау! 😍 Какое раритетное фото 🤩"
"Где сейчас Ваши братья?!" - "старший брат погиб в Афганистане"
"Какое тёплое и душевное фото🙏😍❤️"
"Ничего себе! Вы такие прекрасные. Спасибо, что доверяете нам такие редкие и невероятно ценные моменты❤️"
"Какая прелесть! Защитники и каменная стена ❤️ А наша Дива такая бусинка, маленькое солнышко, лапочка ❤️"
"Вы похожи на старшего, ну очень похожи 😍"
"Так похожи друг на друга❣️"
"Какая вы милая булочка!😍"
Ранее мы сообщали, Лорак изумила натуральной красотой, смыв косметику и "нахлобучив" полотенце на голову, вместо прически. Снимком поделились на одной из ее фан-страниц в соцсети.
«И твоя вера начинает окрылять, и чем сильнее и увереннее ты идешь вперед, ты с каждым шагом чувствуешь, что чудеса случаются», - говорится в подписи.
Напомним, что похудевшая Лорак максимально открыла декольте и получила по заслугам: "Прекратите портить...".
Как сообщала Politeka, сочная Ани Лорак в мини на экстремальных каблуках заставила женщин завидовать: «Дива сияет».