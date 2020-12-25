Известная украинская певица Ани Лорак впечатлила внешностью без макияжа

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото, на котором Лорак предстала в отельном белом халатике и полотенце на голове. На ее лице не было ни капли макияжа. Звезда не постеснялась возраста и сняла себя крупным планом. Стоит отметить, что на лице 42-летней красотки не было ни одного изъяна.

«И твоя вера начинает окрылять, и чем сильнее и увереннее ты идешь вперед, ты с каждым шагом чувствуешь, что чудеса случаются», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать внешность дивы, оставляя ей массу приятных слов.

«Милота», «Как ты права, моя хорошая.. жизнь порой бывает жестока... но в чудеса, надеяться и верить надо, обязательно», «Побольше бы таких, настоящих фото», «Естественное сияние», «Я влюбился ещё больше! Без макияжа, совсем молоденькая девочка!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак впечатлила фигурой в костюме с коротким топом. Звезда с нарощенными длинными волосами сверкнула роскошной фигуркой, заставив поклонников глотать слюнки. Красотка была одета в брюки с высокой талией и соблазнительный топ, который выгодно подчеркнул пышный бюст певицы.

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