Співачка Ані Лорак похвалилася успіхами, нарвавшись на критику

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала під час вручення нагород від Fashion TV.

Так, Кароліна засвітилася в шовковому брючному костюмі чорного кольору. Зірка максимально відкрила декольте, блиснувши спокусливими лініями і округлостями.

Щаслива і пишноволоса Лорак тримала в руках кубок, пояснивши його значення в підписі.

"🏆 Спеціальна номінація "Діва" від Fashion TV. Мені приємно, що я можу надихати прекрасних дівчат відкривати в собі нові грані краси, жіночності і внутрішньої сили. Діва живе всередині кожної з нас!", - повідомила співачка.

Багато користувачів кинулися вітати свого кумира, однак, знайшлися й ті, хто розкритикував артистку за те, що вона псує свою натуральну красу. Крім того, ми повідомляли, що Лорак останнім часом щосили зайнялася "відточуванням" своєї фігури - звичні та спокусливі форми втрачають свою колишню красу, поки Ані цілеспрямовано худне за допомогою дієт і занять в спортзалі.

"Каролінка вітаю❤️🌹 😘.Ви дійсно Diva💃!!!Надихаєте і мотивуєте🙌"

"Гідно! Діва завжди і всюди 💥 жіночна, розкішна, яскрава, кохана, наша, незрівнянна ❤️"

"Припиніть псувати свою натуральну красу @anilorak"

"Вітаю з нагородою🔥 🔥 повністю заслужено😍"

"Леді в чорному 🖤 😍 "

"Ніжки класненькі:)"

"не дарма, вам дали титул "Діва". ви настільки красива дівчина, що не тільки надихаєте але і поруч з вами блякнуть всі інші суперниці.😍🔥"

Нагадаємо, що Ані Лорак в шкіряному комбінезоні вразила габаритами, навіть шпильки не врятували: "вона така дрібна?".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Ані Лорак засвітила зайве в міні, широко розставивши ноги перед камерою:"зручно, напевно".