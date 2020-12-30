Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе і розповіла про носик

На фото Ебі позувала в трусиках і ТОПі. Красуня потягнула руками за білизну і спокусливо вигнулася. Волосся у красуні були розпущеними, а образ дівчина доповнила яскравим мейком. Знімок вийшов дуже спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не впевнена, чи подобається мені це фото або хайлайтер на моєму носі робить мене схожим на Рудольфа. Ну що ж, не можу перемогти їх усіх. Гарного понеділка, дітки!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя Гейл", "бажаю, щоб ти зробила ще один календар косплея", " тіло обличчя! все дає", "ти завжди виглядаєш приголомшливо для мене", "Королева", "Ти виглядаєш фантастично і чудово, дитинко", "ти красива і мила", "Абсолютно красиво", "а який погляд", "OMG Ти виглядаєш приголомшливо гаряче і приголомшливо".

Ми писали, що американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд вразила розкішною фігурою в одній сітці.

"Я одягаю всі свої прикраси, просто щоб піти в винний льох;) Вам подобається 1 або 2 краще !? Коментарі нижче..."- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пишногруда Ебі Ретчфорд невдало прикрила руками "близнючок", позбувшись білизни

А ще Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд прикрила значних "близнючок" однією тканиною, засвітивши зайве

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд обтягнулася одними смужками замість білизни



