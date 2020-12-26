Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала подтянутую фигуру в красном бикини

Популярная модель Эби Рэтчфорд старается быть в центре внимания, радуя публику новыми постами в социальной сети Инстаграм и поражая красотой в смелых образах. Девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.

В этот раз стройная модель с загорелым телом порадовала личным фото з отдыха. В красном бикини с маленькими звездочками Эби выглядела очень привлекательно. Как и всегда, волосы модель оставила распущенными, а макияж сделала с выделением на карие глаза.

Для большей пикантности кадра, Рэтчфорд потянула за лямки бикини, показывая тем самым свой плоский живот во всей красе.

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Девушка показывает в Инстаграм только лучшие свои фото, в то время как на фан-аккаунтах нередко появляются личные кадры с Эби, которые она показывала лишь в разделе Стори.

Рэтчфорд не боится показать тело в разных и довольно открытых образах, но при этом не переходит границ приличий. К примеру, на забавном селфи Эби позировали лишь в нежно-бежевом белье из кружев и пушистой мягкой шапке. Распустив длинные локоны, модель также нанесла легкий макияж с акцентом на глаза и не стала надевать украшения.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"