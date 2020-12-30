Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя и рассказала про носик

На фото Эби позировала в трусиках и топе. Красотка потянула руками за белье и соблазнительно выгнулась. Волосы у красотки были распущенными, а образ девушка дополнила ярким мейком. Снимок получился очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не уверена, нравится ли мне это фото или хайлайтер на моем носу делает меня похожим на Рудольфа. Ну что ж, не могу победить их всех. Хорошего понедельника, детки!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя Гейл", "Желаю, чтобы ты сделала еще один календарь косплея", "тело лицо! все дает", "Ты всегда выглядишь потрясающе для меня", "Королева", "Ты выглядишь фантастически и великолепно, детка", "Ты красивая и милая", "Абсолютно красиво", "А какой взгляд", "OMG Ты выглядишь потрясающе горячо и потрясающе".

Мы писали, что американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила роскошной фигурой в одной сетке.

"Я надеваю все свои украшения, просто чтобы пойти в винный погреб; ) Вам нравится 1 или 2 лучше !? Комментарии ниже..." - говорится в сообщении.

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