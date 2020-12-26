Популярная американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд впечатлила безупречной фигурой, умостившись на кровати
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала в Instagram.
Так, на опубликованных роликах Рэтчфорд позирует, лежа на кровати, и соблазнительно поглядывая в кадр. При этом внушительные объемы знаменитость прикрыла лишь полоской ткани, засветив явно лишнее.
В какой-то момент знаменитость опускает камеру, демонстрируя загорелое тело с безупречной талией. А вот поклонников знаменитость лишила возможности высказаться о безупречном теле кумира, разместив кадры в карусели Сторис.
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Сам ролик Рэтчфорд при этом никак не подписала, лишь ехидно улыбаясь в кадр.
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Популярная модель Эби Рэтчфорд старается быть в центре внимания, радуя публику новыми постами в социальной сети Инстаграм и поражая красотой в смелых образах. Девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
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