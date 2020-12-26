Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала стильный образ в одном черном белье

Загорелая красотка с яркой внешностью не боится экспериментов и всегда показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм самые стильные фото. Изначально Эби работала на разных подработках и искала свое призвание. Но когда поняла, что внешность может сделать ее популярной, она бросила подработку официантки и сделала свое первое портфолио.

Сейчас Рэтчфорд успешная модель, которая рекламирует трендовое белье, снимается для мужских журналов и даже появляется на обложках модных глянцев. На одном из фото Эби предстала во всей красе в черном белье необычного пошива.

Несмотря на то, что комплект выполнен без кружев, ярких вставок и цветных лямок с застежками и украшениями, он все же привлек внимание к себе. На подтянутой фигуре Эби ткань с вырезами на самом интересном месте смотрелась очень привлекательно:

«Вау, ты красивая! Я так тебя люблю; Loveeee🔥; это нормально 🆎; Очаровательны; роскошная красотка; У нее был стиль, у нее была грация! 🔥🔥; мне кажется, ей всегда будто 20😘😘; Великолепный вид, она прекрасная женщина; девушка умеет брать красотой; Любовь💪 Топленный шоколад; нет пределов совершенству».

Ранее мы также писали, что девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.

Стройная модель с загорелым телом порадовала личным фото з отдыха. В красном бикини с маленькими звездочками Эби выглядела очень привлекательно. Как и всегда, волосы модель оставила распущенными, а макияж сделала с выделением на карие глаза.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"