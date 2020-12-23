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Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд впечатлила роскошными объемами, избавившись от «лишней» одежды

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Новогодняя обратная связь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует без верхнего нижнего белья, прикрыв пикантные места руками. Однако из-за внушительных объемов, получилось это не очень хорошо. Поклонников, тем не менее, это привело в невероятный восторг.

«Вау, фантастика. Такие формы – просто загляденье», «божественная красотка», «вот это малышка», «роскошный вид», «красотка, а ты умеешь сделать приятно», «боже, это слишком горячо», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила пикантную съемку с мороженным и сладостями

Модель решила сниматься в определенном стиле после того, как поняла, что благодаря внешности может стать действительно популярной. Поэтому Эби устраивает съемки в одном белье, рекламируя коллекции известных брендов и показывая достоинства в лучшем виде.

Так как Эби занимается рекламой именно комплектов довольно долгое время, фотографы стараются придумать для Рэтчфорд самые разнообразные образы и такие, которые бы не повторялись. Лучшие работы Эби показывает в Инстаграм.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"