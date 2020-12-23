Американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила пикантную съемку с мороженным и сладостями
Модель решила сниматься в определенном стиле после того, как поняла, что благодаря внешности может стать действительно популярной. Поэтому Эби устраивает съемки в одном белье, рекламируя коллекции известных брендов и показывая достоинства в лучшем виде.
Так как Эби занимается рекламой именно комплектов довольно долгое время, фотографы стараются придумать для Рэтчфорд самые разнообразные образы и такие, которые бы не повторялись. Лучшие работы Эби показывает в Инстаграм.
Фото модели в алом бикини с кружевами на столе подразнило поклонников, ведь загорелая знаменитость не только похвалилась фигурой в провокационной позе, но и сделала это с мороженым в руках, а также банкой Нутеллы рядом.
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«Сладкий» кадр спровоцировал бурные обсуждения:
«Ты детка! Вы самая красивая модель Igram на планете! Просто незаурядная красота!; Невероятно; Так экзотично👅; ❤️ Прекрасное твоё изображение🔥😍; Просто захватывающий дух, абсолютно великолепный, потрясающий очень привлекательный вид; Захватывающее изображение 👍; Вау, милые сладости, распробуйте это на вкус».
Мы также писали, что девушка также не скрывает фигуру, принимая весьма соблазнительные позы на съемках. Эби является моделью, которая рекламирует трендовое белье и поэтому не боится показать немного лишнего.
Рэтчфорд охотно показывает ягодицы или бюст в кружевах и крутясь перед камерой. В этот раз Эби подчеркнула именно пятую точку, повернувшись спиной к объективу и делая акцент исключительно на данной части тела.
Брюнетка также не стала дополнять образ лишними деталями, чтобы не отвлекать внимание от аккуратных синих кружев и подвязок им в тон.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"