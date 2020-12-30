Британська супермодель Демі Роуз показала ідеальні форми під час купання
Відома красуня зараз вважається однією з найефектніших моделей в Інтернеті, пише Politeka.net. Однак раніше зірка дуже комплексувала через свою "пишну красу".
На щастя, після роботи над собою Демі змогла полюбити себе і демонструє свою фігуру без всякого сорому.
Так, зірка опублікувала сторі, в якому постала в крихітному бікіні. Останнє було з прозорими вставками, що надавало образу ще більшої пікантності.
Красиві намистинки на ліфчику ефектно виглядали на пишних грудях.
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Маленький сяючий поясок на талії підкреслив її стрункість.
Красуня присіла на берег у воду, в результаті її вдарило хвилею, і прикрилися маленькі плавки на тонких лямках, а сама вона була ніби "волога кішечка".
Фото вийшло дуже яскравим і гарячим. Фігура зірки, її бюст і пишні стегна - просто заворожували.
Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Демі Роуз блиснула своєю пишною досконалістю в білому вбранні, яке виглядало на ній просто неймовірно.
Зірка сиділа на пухнастому килимку, виставивши в камеру пружні сідниці.
Варто відзначити, що нещодавно красуня стала автором лінії одягу, яку демонструє на собі.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала, вмостившись на дивані й до межі відчинивши халат. Завдяки цьому шанувальники могли розглянути мереживну білизну красуні.
"Санта, цього року я в хорошому списку", - коротко йдеться в підписі.
За годину пост зібрав понад 70 тисяч лайків.
Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками:"Ранкова зірка".
Також Politeka писала, що розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті