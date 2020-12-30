Зірка показала все, що потребує уваги

Британська супермодель Демі Роуз показала ідеальні форми під час купання

Відома красуня зараз вважається однією з найефектніших моделей в Інтернеті, пише Politeka.net. Однак раніше зірка дуже комплексувала через свою "пишну красу".

На щастя, після роботи над собою Демі змогла полюбити себе і демонструє свою фігуру без всякого сорому.

Так, зірка опублікувала сторі, в якому постала в крихітному бікіні. Останнє було з прозорими вставками, що надавало образу ще більшої пікантності.

Красиві намистинки на ліфчику ефектно виглядали на пишних грудях.

Маленький сяючий поясок на талії підкреслив її стрункість.

Красуня присіла на берег у воду, в результаті її вдарило хвилею, і прикрилися маленькі плавки на тонких лямках, а сама вона була ніби "волога кішечка".

Фото вийшло дуже яскравим і гарячим. Фігура зірки, її бюст і пишні стегна - просто заворожували.

Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Демі Роуз блиснула своєю пишною досконалістю в білому вбранні, яке виглядало на ній просто неймовірно.

Зірка сиділа на пухнастому килимку, виставивши в камеру пружні сідниці.

Варто відзначити, що нещодавно красуня стала автором лінії одягу, яку демонструє на собі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала, вмостившись на дивані й до межі відчинивши халат. Завдяки цьому шанувальники могли розглянути мереживну білизну красуні.

"Санта, цього року я в хорошому списку", - коротко йдеться в підписі.

За годину пост зібрав понад 70 тисяч лайків.

Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками:"Ранкова зірка".

Також Politeka писала, що розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті