Зірка "Дом-2" й співачка Ольга Бузова подражнила публіку пікантним кадром-нічого не приховала
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала релаксуючою біля басейну на фешенебельному відпочинку на Мальдівах.
Так, щаслива Ольга в бежевому капелюшку з червоною стрічкою і крихітному чорному бікіні з квітковим принтом насолоджувалася сніданком прямо в басейні. Зірка підставила сонечку оголені принади, торкнувшись рукою голови і закривши очі від задоволення.
Перед Бузовою у воді плавав кошик-піднос у формі сердечка зі сніданком на двох. Примітно, що тут же стояла вазочка з трояндами - одна з квіток в акурат опинилася в кадрі між ніг артистки, які та ефектно розставила. Вийшло вельми епічно.
"Коли ранок дійсний добрий️️️. Ну що, рахуємо Купальники? 👙 🥰", - написала Бузова під фото.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто помітив, як сильно схудла співачка.
"Просто чудова😍 🔥 гарного Вам відпочинку 🥰 😉 "
"Кайф🏝"
"Шикарно !!! Особливо коли в Москві зима 🥶..."
"Можна до тебе?"
"Досочка 😂"
"Почалося 😍😍😍 особливо люблю спостерігати за вами, коли ви у відпустці"
"Худенька така) гарного відпочинку!)"
"Фігура як у 19 річної!!!! Браво!!!👏👏👏"
"Оля, тебе скоро вітром мальдивським здує.😂"
"Така худа😍"
Раніше ми повідомляли, Бузова активно ділиться фото зі свого відпочинку. Так, відразу ж після перельоту красуня вирушила на вечерю, переодягнувшись в червоне кокетливе плаття з рюшами.
Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.
Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.