Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова подразнила публику пикантным кадром - ничего не утаила
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала релаксирующей у бассейна на фешенебельном отдыхе на Мальдивах.
Так, счастливая Ольга в бежевой шляпке с красной лентой и крохотном черном бикини с цветочным принтом наслаждалась завтраком прямо в бассейне. Звезда подставила солнышку оголенные прелести, коснувшись рукой головы и закрыв глаза от удовольствия.
Перед Бузовой в воде плавала корзина-поднос в форме сердечка с завтраком на двоих. Примечательно, что тут же стояла вазочка с розами - один из цветков в аккурат очутился в кадре между ног артистки, которые та эффектно расставила. Вышло весьма эпично.
"Когда утро действительное доброе ☀️🌊. Ну что, считаем Купальники? 👙 🥰", - написала Бузова под фото.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие отметили, как сильно похудела певица.
"Просто превосходная😍🔥 хорошего Вам отдыха🥰😉"
"Кайф🏝"
"Шикарно !!! Особенно когда в Москве зима 🥶..."
"Можно к тебе?"
"Досочка 😂"
"Началось 😍😍😍 особенно люблю наблюдать за вами, когда вы в отпуске 😹"
"Худышка такая) Хорошего отдыха!)"
"Фигура как у 19 летней!!!! Браво!!!👏👏👏"
"Оля, тебя скоро ветром мальдивским сдует.😂"
"Такая худая😍"
Ранее мы сообщали, Бузова активно делится фото со своего отдыха. Так, сразу же после перелета красотка отправилась на ужин, переодевшись в красное кокетливое платье с рюшами.
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.