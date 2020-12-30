Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова подразнила публику пикантным кадром - ничего не утаила

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала релаксирующей у бассейна на фешенебельном отдыхе на Мальдивах.

Так, счастливая Ольга в бежевой шляпке с красной лентой и крохотном черном бикини с цветочным принтом наслаждалась завтраком прямо в бассейне. Звезда подставила солнышку оголенные прелести, коснувшись рукой головы и закрыв глаза от удовольствия.

Перед Бузовой в воде плавала корзина-поднос в форме сердечка с завтраком на двоих. Примечательно, что тут же стояла вазочка с розами - один из цветков в аккурат очутился в кадре между ног артистки, которые та эффектно расставила. Вышло весьма эпично.

"Когда утро действительное доброе ☀️🌊. Ну что, считаем Купальники? 👙 🥰", - написала Бузова под фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие отметили, как сильно похудела певица.

"Просто превосходная😍🔥 хорошего Вам отдыха🥰😉"

"Кайф🏝"

"Шикарно !!! Особенно когда в Москве зима 🥶..."

"Можно к тебе?"

"Досочка 😂"

"Началось 😍😍😍 особенно люблю наблюдать за вами, когда вы в отпуске 😹"

"Худышка такая) Хорошего отдыха!)"

"Фигура как у 19 летней!!!! Браво!!!👏👏👏"

"Оля, тебя скоро ветром мальдивским сдует.😂"

"Такая худая😍"

Ранее мы сообщали, Бузова активно делится фото со своего отдыха. Так, сразу же после перелета красотка отправилась на ужин, переодевшись в красное кокетливое платье с рюшами.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.