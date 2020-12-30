Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запитала про вбрання

На фото красуня позує в шовковій сукні і без білизни. Анастасія була без взуття і задерла одну ніжку, захоплюючи своїми вигинами. Кумейко однією рукою потягнула за шовк, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже вибрали наряд на Новий Рік?",- написала Кумейко під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Богиня", "Прекрасно", "Мама Міа, яка красива", " ця шкіра ... Я відчуваю, як вона горить", " Настя, де Новий рік зустрічати будеш?".

Повідомлялося, що колишня солістка групи Nikita, відома співачка Анастасія Кумейко розбурхала шанувальників пікантними кадрами.

Анастасія вирішила подражнити шанувальників і наклала на своє відео спеціальну маску, яка розмиває кадри і додає на них попередження про потенційно небезпечний для перегляду Контенті.

Ми писали, що колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко порадувала публіку соковитим кадром.

Анастасія виконала мрію своїх фанатів, скучили за її коронним "фокусом" в ліфті. Зірка неодноразово балувала публіку шикарними шпагатами в, здавалося б, непридатному для цього місці. Після деякого періоду затишшя Кумейко знову дала волю своїй фантазії, задерши довжелезну ніжку вище голови.

Нагадаємо, спокуслива екс-Nikita Кумейко зняла штани і покрутила принадами на камеру

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