Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в незвичайному образі
На фото красуня позувала в чорній прозорій білизні з мереживами. Дівчина сиділа на рожевому ліжку і хвалилася пікантним виглядом. Волосся у Бахарі були розпущеними, а образ Гюль доповнила яскравим мейкапом. Кадр вийшов дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ти сумував за мною?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Така неймовірно красива мила і спокуслива, моя ЧУДОВА королева", "виглядає підло", " Гаряча, як лава!", "ЧУДОВА королева"," Ти виглядаєш просто феноменально"," мені завжди не вистачало такого прекрасного ангела, як ти"," Яка ти смачна, красива, я тебе люблю"," Врум Врум, приголомшливо чудова", " Просто оселилися, тоді мені ніколи не доведеться нудьгувати за тобою!".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала образом в модному оксамитовому платті.
Як видно, в чорній оксамитовій сукні зі спущеними рукавами моделі вдалося підкреслити бюст шостого розміру і також зробити акцент на тонкій талії. Яскравий макіяж і проста зачіска з розпущеним локонами завершили її образ.
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