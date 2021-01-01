Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в чорній прозорій білизні з мереживами. Дівчина сиділа на рожевому ліжку і хвалилася пікантним виглядом. Волосся у Бахарі були розпущеними, а образ Гюль доповнила яскравим мейкапом. Кадр вийшов дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти сумував за мною?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така неймовірно красива мила і спокуслива, моя ЧУДОВА королева", "виглядає підло", " Гаряча, як лава!", "ЧУДОВА королева"," Ти виглядаєш просто феноменально"," мені завжди не вистачало такого прекрасного ангела, як ти"," Яка ти смачна, красива, я тебе люблю"," Врум Врум, приголомшливо чудова", " Просто оселилися, тоді мені ніколи не доведеться нудьгувати за тобою!".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала образом в модному оксамитовому платті.

Як видно, в чорній оксамитовій сукні зі спущеними рукавами моделі вдалося підкреслити бюст шостого розміру і також зробити акцент на тонкій талії. Яскравий макіяж і проста зачіска з розпущеним локонами завершили її образ.

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