Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в ефектному образі
На фото Квітко позувала в чорній сукні з великим декольте. Зірка не одягала білизну, а образ доповнила стильними окулярами. В руках дівчина тримала пляшку газованої води, яку випила. Але важко в такому ролику було дивитися на щось інше, крім пишного бюста, який прямо випирав з наряду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися кадри понад 500 тисяч разів і написали коментарі:
"Ваше волосся дійсно красиво виглядають, на тобі гарний колір", " Добрий день! Прекрасна", "Прекрасна Анастасія", "як завжди, мило", "прекрасна жінка", "людина, ти такий гарний", "чарівно красиво і дуже красиво", "смак дуже багатий, як у твоїх губ", "Ух ти, виглядаєш красиво, я закоханий", "сама чуттєва і красива", "я люблю тебе, бажаю любові".
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Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, здивувала своїм образом.
Квітко цього разу була в білих мереживних боді і лосинах.
Увагу привертало не тільки тіло красуні, але і її довге біле волосся, яких раніше у спокусниці ніколи не було.
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