Модель показала то, что принято скрывать

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, надела соблазнительный топ с откровенным декольте

Красотка уже много лет известна на Родине и далеко за ее пределами, пишет Politeka.net. Неотъемлемой частью звезды является то, что она демонстрирует пышные объемы без всяких стеснений.

В этот раз красотка надела нежный топик из бархатной ткани, в вырезе которого оголились роскошные прелести. Откровенный наряд обтянул невероятные формы, гипнотизирующие взгляды.

Пикантное декольте было очень кстати и невероятно интригующим.

Серые джинсы смотрелись очень узкими, когда обтянули пышные бедра звезды, а также выделив тонкую талию.

Модель сделала высокий хвостик, она улыбалась и отвела взгляд в сторону.

За пять часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону жгучей красотки.

Стоит отметить, что фото было обнародовано в фан-группе знаменитости.

"Вкусная девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в юбке и топе, а образ дополнила босоножками. Девушка в таком образе вышла на прогулку и ее совсем не смущало, что пышный бюст прямо выпирал из крохотного топика. Анастасия стояла на набережной, оставив волосы распущенными, и взявшись за них рукой.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко показалась в полупрозрачных черных штанах. Образ девушка дополнила бюстгальтером, который еле вмещал шестой размер модели. Анастасия стояла у пляжа, развернувшись спиной к камере, чтобы показать свою пышную пятую точку. Волосы Квитко оставила распущенными, а глаза опустила вниз.

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