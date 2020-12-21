Звезда показала все, что восхищает

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, затянула свое шикарное тело черным кружевом

Звезда обжигает совершенствами, выбирая самые смелые образы, пишет Politeka.net. Известно, что модель стала набирать популярность, после того, как попала на глаза одному из известных фотографов, который был впечатлен пышными формами Насти.

Со временем модель переехала из России в США, откуда продолжает делать посты с жаркими снимками, впоследствии разлетающимися по сети.

Так, в одной из фан-групп опубликовали снимок Квитко в кружевной одежде.

Звезда позировала в черном кружевном боди, обтянувшем ее пышную грудь. Нескромное декольте дало полюбоваться прелестями звезды во всей красе. Тонкие бретельки натянулись на плечах звезды, прямо впиваясь в кожу.

Также модель надела кружевные лосины, которые обтянули ее шикарные ягодицы.

Разные украшения и яркий маникюр дополнили образ.

За 15 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, как восхищаются пышными прелестями знаменитости.

"Блистательная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в розовом топике и тесных джинсах. Модель не надела лифчика, что нельзя было не заметить, ведь сквозь ткань проглядывалось самое интимное.

Топик держался на тончайших бретельках, которые впивались в тело.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко продемонстрировала свой гигантский бюст, который едва уместился в простой белой майке. Под нее Анастасия, естественно, не одела бюстгальтер, а кокетливо приспустила бретельки, отведя взор в сторону.

Напомним, русская Кардашьян еле удержала свои сочные "бомбочки" в приспущенном платье

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