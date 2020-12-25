Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской версией Ким Кардашьян, похвасталась необъятными размерами
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в честь праздника красотка опубликовала откровенный снимок. Квитко надела миниатюрный топ корсетного типа, который с трудом удержал ее огромные «бидончики». Как известно, Анастасия славится пышными формами. Именно они сделали ее знаменитой в России, а позже и в США.
Настя сняла свое главное достоинство вблизи, побаловав своих поклонников. Необъятный бюст так и норовил выпрыгнуть наружу. При сравнительно миниатюрной фигуре, грудь девушки выглядела впечатляюще.
«С Рождеством всех. С праздником», - подписала фото звезда.
В комментариях под постом Квитко стали поздравлять с праздником, хвалить ее внешность и оставлять разнообразные отзывы.
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«Так великолепно», «Как она их носит?», «Очень-очень красиво», «Точно так же детка», «С Рождеством, любовь хорошего дня», «Ты такая чертовски красивая», «Какие формы», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко засветила пышногрудую подружку. На фото, которое опубликовала модель, позировала девушка с невероятно большим бюстом. Красотка надела майку на бретельках, чтобы показать свои формы во всей красе.
Напомним, что Анастасия Квитко не смогла полностью вместить свои "бомбочки" в крохотный топ: "Чувственность и...".
Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко выронила "спелые ягоды" из красного микро-лифчика: "Топовая фигура куклы".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко притянула взгляд своими большими формами в нескромном вырезе: "Вкусная девушка".