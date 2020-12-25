Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася пишними достоїнствами в бордовому бікіні

Популярна модель з пишними формами і виразною зовнішністю звикла до коментарів з похвалою в Instagram. При цьому критику на свою адресу дівчина не сприймає взагалі, заявляючи, що виглядає вона набагато краще багатьох моделей. Анастасія Квітко з тонкою талією і досить великим бюстом і стегнами багатьох дивує витівками, адже зовсім не приховує тіло.

Для більшої привабливості вона завжди надягає купальник маленького розміру, який насилу може прикрити хоча б частину бюста. А також навмисно показує сідниці перед камерами при будь-якому зручному випадку. Саме відверті фото зробили дівчину популярною, яка вже не перший рік займається рекламою купальників і нижньої білизни.

Втім, особисті кадри зірки цікавлять фанатів не менше. Наприклад, в бордовому бікіні, яке не змогло приховати достоїнства Квітко, вона вирішила відпочити на яхті і похвалилася розкішним виглядом:

"Така красива ❤️; гаряче☺ ....; Гарячий бомбардувальник; ця дитинко просто машина; такий WwooW образ🔥; така красива і у тебе топова фігура 👍; красива Любовна лялька 😘; ❤ ️ красиво; Прекрасна дівчинка; вона дійсно приголомшливо виглядає!; Красиво 😘; Красиво ❤️😍 😘 🌹».

При низькому зростанні Анастасія важить більше 70 кілограмів і не збирається змінюватися, заявляючи, що так їй краще. Квітко також запевняє, що не робила пластику, хоча в мережі показують періодично її фото в підлітковому віці. Очевидно, форми шостого розміру, тонка талія і величезні стегна були у неї не від природи.

Проте, це не заважає фанатам нахвалювати дівчину, цікавитися її смаками і стилем. У бірюзовій кофтині з непристойним декольте і в світло сірих джинсах модель також змогла вразити шанувальників.

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