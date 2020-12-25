Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвалилась пышными достоинствами в бордовом бикини

Популярная модель с пышными формами и выразительной внешностью привыкла к комментариям с похвалой в Инстаграм. При этом критику в свой адрес девушка не воспринимает вообще, заявляя, что выглядит она намного лучше многих моделей. Анастасия Квитко с тонкой талией и довольно большим бюстом и бедрами многих удивляет выходками, ведь совсем не скрывает тело.

Для большей привлекательности она всегда надевает купальник маленького размера, который с трудом может прикрыть хотя бы часть бюста. А также намеренно показывает ягодицы перед камерами при любом удобном случае. Именно откровенные фото сделали девушку популярной, которая уже не первый год занимается рекламой купальников и нижнего белья.

Впрочем, личные кадры звезды интересуют фанатов не меньше. К примеру, в бордовом бикини, которое не смогло скрыть достоинства Квитко, она решила отдохнуть на яхте и похвалилась роскошным видом:

«Такая красивая ❤️; Горячо💋 ....; горячий бомбардировщик; эта детка просто машина; Такой WwooW образ🔥; Такая красивая и у тебя топовая фигура куклы👍;Красивая любовная кукла 😘; ❤️ красиво; Прекрасная девочка; Она действительно потрясающе выглядит!; Красиво 😘; Красиво ❤️ 😍 😘 🌹».

При низком росте Анастасия весит более 70 килограммов и не собирается меняться, заявляя, что так ей лучше. Квитко также уверяет, что не делала пластику, хотя в сети показывают периодически ее фото в подростковом возрасте. Очевидно, формы шестого размера, тонкая талия и огромные бедра были у нее не от природы.

Тем не менее, это не мешает фанатам нахваливать девушку, интересоваться ее вкусами и стилем. В бирюзовой кофточке с непристойным декольте и в светло серых джинсах модель также смогла впечатлить поклонников.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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