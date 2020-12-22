Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото красуня позувала в спідниці і топі, а образ доповнила босоніжками. Дівчина в такому образі вийшла на прогулянку і її зовсім не бентежило, що пишний бюст прямо випирав з крихітного Топіка. Анастасія стояла на набережній, залишивши волосся розпущеним, і взявшись за них рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ти виглядаєш і красива моє життя, я люблю тебе, моя прекрасна королева", "ефектно, дуже елегантно"," Боже мій, дорогоцінна і божественна Анастасія, любов моя"," яка красива жінка, дуже красива, чудова"," сьогодні не серйозно дуже красиво, чудово"," красива, з великими грудьми, жінка в красивому синьому платті", " чуттєвість і елегантність втілені в тобі, найкрасивішій жінці в світі !!!!!!".
Рідкісне фото беззубої Наді Дорофєєвої до популярності злили в Мережу: "Це кайф!"
Нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в мережу: "Які у тебе вуса!"
Вибух у реанімації забрав життя тяжкохворих пацієнтів, що сталося: перші подробиці
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко влаштувала на пляжі сміливу фотосесію в чорному бікіні.
При цьому в чорному міні-бікіні Анастасія змогла в черговий раз підкреслити відразу і сідниці, і груди. Модель повернулася боком і відразу отримала сотні компліментів.
Нагадаємо, Російська Кардашьян дала насолодитися своїми соковитими обсягами в прозорому мереживі
А ще Politeka повідомляла, що російська Кардашьян ледь втримала свої солодкі "пагорби" в білому топіку
Також Politeka писала, що російська Кардашьян вип'ятила" кулі " шостого розміру у вузькій кофті