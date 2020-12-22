Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в спідниці і топі, а образ доповнила босоніжками. Дівчина в такому образі вийшла на прогулянку і її зовсім не бентежило, що пишний бюст прямо випирав з крихітного Топіка. Анастасія стояла на набережній, залишивши волосся розпущеним, і взявшись за них рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти виглядаєш і красива моє життя, я люблю тебе, моя прекрасна королева", "ефектно, дуже елегантно"," Боже мій, дорогоцінна і божественна Анастасія, любов моя"," яка красива жінка, дуже красива, чудова"," сьогодні не серйозно дуже красиво, чудово"," красива, з великими грудьми, жінка в красивому синьому платті", " чуттєвість і елегантність втілені в тобі, найкрасивішій жінці в світі !!!!!!".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко влаштувала на пляжі сміливу фотосесію в чорному бікіні.

При цьому в чорному міні-бікіні Анастасія змогла в черговий раз підкреслити відразу і сідниці, і груди. Модель повернулася боком і відразу отримала сотні компліментів.

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