Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в юбке и топе, а образ дополнила босоножками. Девушка в таком образе вышла на прогулку и ее совсем не смущало, что пышный бюст прямо выпирал из крохотного топика. Анастасия стояла на набережной, оставив волосы распущенными, и взявшись за них рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты выглядишь и красива моя жизнь, я люблю тебя, моя прекрасная королева", "Эффектно, очень элегантно", "Боже мой, драгоценная и божественная Анастасия, любовь моя", "Какая красивая женщина, очень красивая, великолепная", "сегодня не серьезно очень красиво, замечательно", "Красивая, с большой грудью, женщина в красивом синем платье", "Чувственность и элегантность воплощены в тебе, самой красивой женщине в мире !!!!!!".
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Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко устроила на пляже смелую фотосессию в черном бикини.
При этом в черном мини-бикини Анастасия смогла в очередной раз подчеркнуть сразу и ягодицы, и грудь. Модель повернулась боком и сразу получила сотни комплиментов.
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