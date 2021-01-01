Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в эффектном образе

На фото Квитко позировала в черном платье с большим декольте. Звезда не надевала белье, а образ дополнила стильными очками. В руках девушка держала бутылку газировки, которую выпила. Но трудно в таком ролике было смотреть на что-то другое, кроме пышного бюста, который прямо выпирал из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели кадры более 500 тысяч раз и написали комментарии:

"Ваши волосы действительно красиво смотрятся, на тебе красивый цвет", "Добрый день! Прекрасная", "Прекрасная Анастасия", "Как всегда, мило", "Прекрасная женщина", "Человек, ты такой красивый", "Очаровательно красиво и очень красиво", "Вкус очень богатый, как у твоих губ", "Ух ты, выглядишь красиво, я влюблен", "Самая чувственная и красивая", "Я люблю тебя, желаю любви".

Сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, удивила своим образом.

Квитко в этот раз была в белых кружевных боди и лосинах.

Внимание привлекало не только тело красотки, но и ее длинные белые волосы, которых раньше у соблазнительницы никогда не было.

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