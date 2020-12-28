Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами в декольте

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Какие планы у вас на Новый год?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в топе с экстремальным декольте, а также кожаной мини-юбке, оголив безупречные ноги. Дополнить образ знаменитость решила туфлями и маленькой сумочкой с серьгами.

«Ангел воплоти», «Ты такая милая. Вот бы всем такое идеальное тело», «красотка», «милашка», «очень классно выглядишь», «как же мы соскучились за тобой», «вот это вид», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Анастасия Квитко, которую называют русской версией Ким Кардашьян, похвасталась необъятными размерами

Настя сняла свое главное достоинство вблизи, побаловав своих поклонников. Необъятный бюст так и норовил выпрыгнуть наружу. При сравнительно миниатюрной фигуре, грудь девушки выглядела впечатляюще.

«С Рождеством всех. С праздником», - подписала фото звезда.

Напомним, что Анастасия Квитко не смогла полностью вместить свои "бомбочки" в крохотный топ: "Чувственность и...".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко выронила "спелые ягоды" из красного микро-лифчика: "Топовая фигура куклы".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко притянула взгляд своими большими формами в нескромном вырезе: "Вкусная девушка".