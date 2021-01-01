Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і звернулася до прекрасної половини

На фото Усманова здалася в міні-топі і шортиках, що були в колір шкіри красуні. Волосся Катерина залишила розпущеним, а образ доповнила ефектними прикрасами. Модель сиділа на колінах, взявшись за ноги ручками. Кадр вийшов спокусливим і гарячим, адже дівчина зовсім не соромилася себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблені і дорогі наші дівчатка!

2020-й рік добігає кінця.

Це був важкий рік, але не будемо згадувати про погане.

Ми знаємо, що кожна з вас стала сильнішою і подолала рубіж власних рамок", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"І вас з наступаючим", " з наступаючим!!! Фото просто бомба", " Шикарно! З наступаючим!", "Ой кішечка", " рік був складний!!!! Але цей рік відкрив мені вас. Спасибі за вашу енергію!!! Мотивацію!!!!".

Ми писали, що відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала свою ідеальну фігурку у всій красі.

У себе в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких блиснула своїми пружностями. Красуня вибрала для зйомок леопардовий хижий костюм, який складався з обтягуючих лосин і короткого топа.

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