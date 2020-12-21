Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила новым роскошным образом

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фотографий в золотом костюме. Катя, которая может похвастаться невероятной фигурой, надела миниатюрные шортики и топ с экстремальным декольте. Плечи красотки украсили длинные бусы в виде погон, а на талию спортсменка повязала серебристый пояс.

Катя позировала в разных позах, показывая свою роскошную фигурку со всех сторон. На одном снимке она заигралась и слишком низко наклонилась, едва не выронив бюст из тесного лифчика.

«Ты Королева! И Ты достойна. В детстве нас учили быть скромнее в своих желаниях. Когда маленькая Катя сказала не задумываясь, что хочет стать певицей, получила четкий папин ответ, что для этого нужно либо денег много иметь, либо спать с кем-то.. Денег у нас не было, и я поняла к чему клонит папа. Мне стало стыдно за своё желание. Ведь я не хотела ни с кем спать, мне было всего лет 6», - поделилась Усманова печальным воспоминанием из детства.

Катя призвала своих поклонников верить в свои мечты и силы. Она уверена, что каждый может достигнуть всего, чего только захочет. В комментариях Усманову поддержали люди.

«Как здорово при такой изящности иметь такие округлости, просто эталон, большой труд», «Как Вам идёт этот цвет волос», «Великолепная Женщина, великолепный наряд», «Катюшка, какая красивая», «Красотка на все 100%», - пишут пользователи сети.

Не выдержал и прокомментировал фото муж Усмановой.

«Если ты королева, то я Тарзан!», - написал он.

Напомним, что Екатерина Усманова соблазнила фигурой, устроив фотосессию посреди леса: «Как в сказке…».

Как сообщала Politeka, Усманова спрятала "орешек" за веревочками бикини: "Как отчетливо видно...".

Также Politeka писала, что Усманова сжала сочные "персики" узеньким боди: "Благодарю за мотивацию".