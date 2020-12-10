Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова розповіла про себе і похвалилася сідницями

На фото красуня позує в чорному топі. Красуня стоїть біля панорамного вікна і промені сонця висвітлюють кадр. Дівчина волосся залишила розпущеним, а руками взялася за них. На ще одному фото Усманова вже розвернулася спиною і хвалиться апетитною п'ятою точкою, яка майже не закрита нарядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я кримчанка, але не з Криму, а з Кримська. Це місто по дорозі з Краснодара в Новоросійськ з населенням 60 тис осіб!! Яким великим здається місто, коли ти маленька)) аж 60 тис))) а зараз у мене майже 4 млн передплатників! І щодня мої сторіз дивиться близько півмільйона людей! Афигеть!! Це немислимо багато!",- написала Усманова.

Фанати поставили понад 37 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво!!! Катя ти неймовірна красуня!!!", "Я так вами захоплююся. Ви дуже щира", "так, пружні сідниці це мрія," а я тепер кримчанка і з Криму))) вже 2 роки живемо в самому мальовничому куточку. Як же милостиво для жінки жити біля моря, до сих мор іноді не вірю в своє щастя...", "Дуже красиві фотографії))) і ще більш красивий текст", "любов до спорту почалася з Каті Усманової. Дякую за мотивацію, цінні поради та позитив! Будьте щасливі".

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