Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова рассказала о себе и похвасталась ягодицами

На фото красотка позирует в черном топе. Красотка стоит у панорамного окна и лучи солнца освещают кадр. Девушка волосы оставила распущенными, а руками взялась за них. На еще одном фото Усманова уже развернулась спиной и хвастается аппетитной пятой точкой, которая почти не закрыта нарядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я Крымчанка, но не из Крыма, а из Крымска. Это город по пути из Краснодара в Новороссийск с населением 60 тыс человек!! Каким большим кажется город, когда ты маленькая )) аж 60 тыс))) а сейчас у меня почти 4 млн подписчиков! И ежедневно мои сториз смотрит около полумиллиона человек! Афигеть!! Это немыслимо много!", - написала Усманова.

Фанаты поставили более 37 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво!!! Катя ты невероятная красотка!!!", "Я так Вами восхищаюсь. Вы очень искренняя", "Да, упругие ягодицы это мечта, "А я теперь крымчанка и из Крыма))) уже 2 года живем в самом живописном уголке. Как же благостно для женщины жить у моря, до сих мор иногда не верю в свое счастье...", "Очень красивые фотографии))) и ещё более красивый текст", "Любовь к спорту началась с Кати Усмановой. Благодарю за мотивацию, ценные советы и позитив! Будьте счастливы".

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