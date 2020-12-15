Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе на тренуванні

На фото Усманова позує в бікіні на мотузочках. Красуня почала нахилятися вперед, показуючи нову вправу. Дівчина позувала біля басейну, а волосся зібрала у вузол. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку, дівчатка!

Це не тільки побажання доброго ранку, але і позитивне назва відмінного вправи.

Воно ростить силу, надає форму, збільшує привабливість м'язів попереку, сідниць і задньої поверхні стегна", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Як чітко видно роботу м'язів", "на це відео можна дивитися вічно", "дуже люблю цю вправу", "Дівчата, ну скажіть чому включається тільки біцепс стегна і то до низу, сідниці взагалі не можу відчути", " Ноги в колінах згинати треба?".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила фігурою в грайливому вбранні.

Катерина одягла червоні топік і грайливу спідничку, знявши себе на камеру в дзеркало.

Міні відмінно сіло на стегнах знаменитості, і було настільки коротким, що, здавалося, здасться найінтимніше.

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