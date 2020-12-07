Популярная украинская фитнес-модель Екатерина Усманова впечатлила роскошной фигурой, облачившись в кожаный наряд
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Когда Марго сказала что будет как в сказке, я даже не думала что она буквально это имела ввиду. Я почувствовала себя как Лагерта из Викингов. Похожа? Как считаете? Год подходит к концу и меня уже тянет на подведение итогов, хотя еще рановато и мы всей семьей еще закрываем все свои хвосты и цели этого года», - говорится в сообщении.
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Уточним, что на опубликованных фотографиях Усманова позирует, облачившись в кожаный наряд и демонстрируя достоинства фигуры во всей красе.
«Невероятная Екатерина», «сказка», «безумно красивая», «фото просто космическое», «как волшебно», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила фигурой в игривом наряде.
Известная тренер соблазняет формами в самых жарких нарядах. В этот раз модель вскружила голову своей красотой, просто находясь дома.
Екатерина надела красные топик и игривою юбочку, сняв себя на камеру в зеркало.
Напомним, фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным
Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова блеснула своим "соблазном" в тугом топике с декольте
А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в белоснежном мини устроила жаркую фотосессию посреди поля